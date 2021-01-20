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Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей в России
В Госдуме разработали законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Таким образом иностранцы преодолевают запрет на усыновление детей из России.

В Госдуме разработали законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Об этом в среду, 20 января, сообщил ТАСС.

Согласно документу, право прибегать к услугам суррогатного материнства получат граждане России, или люди имеющие вид на жительство в стране. Мужчина и женщина не моложе 25 и не старше 55 лет должны официально состоять в браке. Обратиться к услуге суррогатного материнства они смогут не ранее чем через год после его заключения. Кроме того, в документе говорится, что прибегнуть к помощи супруги смогут в том случае, если женщина не в состоянии родить ребенка по медицинским показаниям.

Отметим, что при помощи суррогатного материнства иностранцы преодолевают запрет на усыновление детей из России. Он был введен после ряда трагических случаев с несовершеннолетними за рубежом.