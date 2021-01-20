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Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что такое зимовать под открытым небом
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый месяц. В таком виде пятиэтажка встретила и октябрьские дожди, и обильные новогодние снегопады. При этом собственники продолжают жить в своих квартирах, а ответственные лица делают вид, что «все идет по плану».

Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый месяц. В таком виде пятиэтажка встретила и октябрьские дожди, и обильные новогодние снегопады. При этом собственники продолжают жить в своих квартирах, а ответственные лица делают вид, что «все идет по плану».

Дом располагается в историческом центре Рязани — по адресу площадь 26 Бакинских комиссаров, 3, недалеко от Кремля. Со стороны он выглядит, как обычная «панелька». Только присмотревшись внимательнее, замечаешь, что с домом что-то не так.

Дело в том, что крыша здания на момент постройки в 1962 году была не горизонтальной, как у панельных домов, а четырехскатной. А сейчас ее просто нет. Рязанцев с верхних этажей от снега и ветра защищает только их потолок.

Капитальный ремонт крыши начался осенью 2020 года. Извещения о проведении работ появились на подъездах 2 октября. В них не были указаны даты начала и завершения реконструкции. Первая стала известна сразу — работы стартовали прямо в день расклейки объявлений. С датой окончания ремонта все оказалось намного сложнее…

Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Публикации».