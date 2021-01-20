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Для Любимова открыли новую купальню в Солотче
Ранее епархия сообщала, что погрузиться в купель можно будет в крещенский сочельник, а также в сам праздник. Но в крещенскую ночь купальня оказалась закрытой для рязанцев.

Во вторник, 19 января, на Крещение губернатор Николай Любимов побывал в монастыре Рождества Богородицы в Солотче и осмотрел новую купальню. Вместе с ним были митрополит Марк, председатель облдумы Аркадий Фомин и глава рязанского УФНС Вячеслав Морозов, сообщил сайт регионального правительства.

Деревянное здание расположено у подножия склона со стороны реки Солотчи.

Ранее епархия сообщала, что погрузиться в купель можно будет в крещенский сочельник, после литургии и освящения воды, а также в сам праздник. Но в крещенскую ночь купальня оказалась закрытой для рязанцев.

На сайте рязанского правительства говорится, что купальня «готовится к открытию».