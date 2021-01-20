Чиновникам предложили ежемесячно отчитываться о состоянии рязанского транспорта

В среду, 20 января, в гордуме прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Во время него депутат Алексей Захаров предложил ввести ежемесячный отчет о выплате долгов бывшим работникам «Автоколонны 1310» и сообщать о проблемах муниципального транспорта.

В среду, 20 января, в гордуме прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Во время него депутат Алексей Захаров предложил ввести ежемесячный отчет о выплате долгов бывшим работникам «Автоколонны 1310» и сообщать о проблемах муниципального транспорта.

«О проблемах „Автоколонны“ нужно конкретно говорить и ежемесячно об этом отчитываться. Вы грех на душу берете, ведь люди год сидят без денег. Нужна информация, сколько за месяц выплатили средств», — сказал Захаров.

Депутат добавил, что в городе не хватает автобусов и маршруток, чтобы обеспечить бесперебойную работу на всех маршрутах. «Следует информировать и о количестве подвижного состава, какие с ним возникают проблемы и как они прорабатываются», — заключил депутат.

На заседании решили организовать встречу, на которой более подробно будут проработаны вопросы, касающиеся муниципального транспорта и выплат бывшим работникам «Автоколонны 1310».