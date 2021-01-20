\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-13°
Чтв, 21
-12°
Птн, 22
ЦБ USD 73.36 -0.36 21/01
ЦБ EUR 89.15 -0.06 21/01
Нал. USD 73.3 / 74.19 16:52
Нал. EUR 88.96 / 89.45 17:00
Новости
Коронавирус
Публикации
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
1 час назад
224
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
5 часов назад
1 095
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
Вчера 18:31
4 539
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 15:00
12 199
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Чиновникам предложили ежемесячно отчитываться о состоянии рязанского транспорта
В среду, 20 января, в гордуме прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Во время него депутат Алексей Захаров предложил ввести ежемесячный отчет о выплате долгов бывшим работникам «Автоколонны 1310» и сообщать о проблемах муниципального транспорта.

В среду, 20 января, в гордуме прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Во время него депутат Алексей Захаров предложил ввести ежемесячный отчет о выплате долгов бывшим работникам «Автоколонны 1310» и сообщать о проблемах муниципального транспорта.

«О проблемах „Автоколонны“ нужно конкретно говорить и ежемесячно об этом отчитываться. Вы грех на душу берете, ведь люди год сидят без денег. Нужна информация, сколько за месяц выплатили средств», — сказал Захаров.

Депутат добавил, что в городе не хватает автобусов и маршруток, чтобы обеспечить бесперебойную работу на всех маршрутах. «Следует информировать и о количестве подвижного состава, какие с ним возникают проблемы и как они прорабатываются», — заключил депутат.

На заседании решили организовать встречу, на которой более подробно будут проработаны вопросы, касающиеся муниципального транспорта и выплат бывшим работникам «Автоколонны 1310».