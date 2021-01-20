Джо Байден вступил в должность президента США. Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне в среду, 20 января, передает
Байден и Камала Харрис, которая стала вице-президентом США, приняли присягу на Капитолийском холме.
Во время принесения присяги Байден поднял правую руку, а левую положил на Библию.
«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию», — сказал он.
В своей речи Байден отметил, что с его приходом восторжествовала демократия.
Байден пообещал быть президентом для всех американцев и бороться в том числе за тех, кто не поддержал его на выборах.
Он пообещал ускоренно работать, чтобы преодолеть последствия пандемии. В качестве президента он объявил минуту молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Также новый глава государства пообещал бороться и победить экстремизм и внутренний терроризм.
Позднее Белый дом перечислил приоритеты Байдена в политике:
- борьба с пандемией коронавируса;
- климат;
- расовая справедливость;
- экономика;
- иммиграция;
- восстановление позиций США в мире.