Байден вступил в должность президента США

Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне в среду, 20 января. Байден и Камала Харрис, которая стала вице-президентом США, приняли присягу на Капитолийском холме.

Джо Байден вступил в должность президента США. Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне в среду, 20 января, передает РИА Новости .

Байден и Камала Харрис, которая стала вице-президентом США, приняли присягу на Капитолийском холме.

Во время принесения присяги Байден поднял правую руку, а левую положил на Библию.

«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию», — сказал он.

В своей речи Байден отметил, что с его приходом восторжествовала демократия.

Байден пообещал быть президентом для всех американцев и бороться в том числе за тех, кто не поддержал его на выборах.

Он пообещал ускоренно работать, чтобы преодолеть последствия пандемии. В качестве президента он объявил минуту молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Также новый глава государства пообещал бороться и победить экстремизм и внутренний терроризм.

Позднее Белый дом перечислил приоритеты Байдена в политике: