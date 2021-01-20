Автоинспекторы проверят пешеходов

Пешеходам необходимо соблюдать ПДД, поскольку они являются «полноправными участниками дорожного движения». Рязанцам напомнили, что дорогу нужно переходить по пешеходным переходам, при их отсутствии — по перекресткам.