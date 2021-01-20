Автоинспекторы проверят пешеходов
Пешеходам необходимо соблюдать ПДД, поскольку они являются «полноправными участниками дорожного движения». Рязанцам напомнили, что дорогу нужно переходить по пешеходным переходам, при их отсутствии — по перекресткам.
В среду, 20 января, автоинспекторы проверят пешеходов на нарушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В полиции отметили, что пешеходам необходимо соблюдать ПДД, поскольку они являются «полноправными участниками дорожного движения». Рязанцам напомнили, что дорогу нужно переходить по пешеходным переходам, при их отсутствии — по перекресткам.
За нарушения ПДД пешеходам грозит штраф в 500 рублей.