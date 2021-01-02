\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
Вск, 03
-1°
Пнд, 04
-2°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
5 часов назад
1 061
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
7 165
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
8 661
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
9
9 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жителей Рязанской области предупредили о туманах и гололеде
Жителей Рязанской области предупредили о туманах и гололеде. Метеопредупреждение действует до конца суток 2 января, ночью и утром 3 января. При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Метеопредупреждение действует до конца суток 2 января, ночью и утром 3 января. На территории Рязанской области сохранятся местами туманы с видимостью 200-500 м, гололед, на дорогах гололедица, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. На скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Также людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, лучше воздержаться от выхода на улицу.