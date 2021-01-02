Жителей Рязанской области предупредили о туманах и гололеде

Жителей Рязанской области предупредили о туманах и гололеде. Метеопредупреждение действует до конца суток 2 января, ночью и утром 3 января. При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Метеопредупреждение действует до конца суток 2 января, ночью и утром 3 января. На территории Рязанской области сохранятся местами туманы с видимостью 200-500 м, гололед, на дорогах гололедица, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. На скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Также людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, лучше воздержаться от выхода на улицу.