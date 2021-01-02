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В Рязанской области выявили пять кафе, нарушивших режим работы в пандемию
В Рязанской области во время рейдов выявили пять кафе, нарушивших режим работы в пандемию. Все пять организаций-нарушителей приостановили работу.

Оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области сообщила, что в ходе рейдов выявили пять предприятий общественного питания, где нарушался режим работы.

Ограничения связаны с режимом повышенной готовности на территории Рязанской области из-за коронавируса. Все пять организаций-нарушителей приостановили работу.

Кроме того, в ходе проверки выявили 19 фактов незаконной торговли пиротехникой, изъято 2461 несертифицированных изделий. Установили шесть случаев незаконной реализации деревьев хвойных пород — изъято 120 деревьев. Также выявили 10 фактов незаконной рубки лесных насаждений.

Рейды проводились 31 декабря — 1 января. В них участвовали сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора.