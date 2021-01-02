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В Рязанской области трое человек умерли от коронавируса
По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области трое человек скончались от COVID-19. Выявили 135 новых случаев заражения (всего за время пандемии 18 431), новых выздоровевших 79, (всего 16 843).

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области трое человек скончались от COVID-19. Выявили 135 новых случаев заражения (всего за время пандемии 18 431), новых выздоровевших 79, (всего 16 843). За время пандемии в Рязанской области от коронавируса скончались 165 человек.

В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 26 301 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 889 (14,8%) без клинических проявлений.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 18 897 человек. Выписано за весь период — 2 599 035. За последние сутки умерли 447 человек. Умерло за весь период — 58 002.