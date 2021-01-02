В Рязани продолжают обрабатывать дороги от гололеда
В Рязани обрабатывают дороги от гололеда. Из-за перепада температуры на дорогах появилась гололедица. Утром, а также весь день 2 января в Рязани ожидаются снег и морось. Все городские службы работают круглосуточно.
Дирекция благоустройства в субботу, 2 января продолжает обрабатывать тротуары и проезжие части Рязани противогололедными средствами, сообщается на
Из-за перепада температуры на дорогах появилась гололедица. Утром, а также весь день 2 января в Рязани ожидаются снег и морось. Все городские службы работают круглосуточно. Противогололедными средствами обрабатывают дороги и тротуары.
Администрация города рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах. Из-за ухудшения видимости возможны затруднения движения транспорта.
Пешеходам также следует быть осторожнее из-за налипания мокрого снега и гололеда.