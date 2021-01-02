В Рязани коммунальные службы продолжают убирать снег во дворах

Из-за мокрого снега с образованием наледи 2 января на уборку мобилизованы все коммунальные службы Рязани. Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд, ликвидируют последствия непогоды.

Из-за мокрого снега с образованием наледи 2 января на уборку мобилизованы все коммунальные службы Рязани. Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд, ликвидируют последствия непогоды, сообщается на сайте мэрии.

Управляющие компании ежедневно убирают от снега и наледи придомовые и прилегающие территории многоквартирных домов и обрабатывают их пескосоляной смесью.

На особом контроле — уборка снега с крыш зданий. Это необходимо, чтобы не допустить образования наледи.

Коммунальные службы используют собственную и арендованную спецтехнику, также придомовые территории убирают штатные дворники или бригады.

С руководителями управляющих компаний регулярно проводятся селекторные совещания по вопросам качества уборки территорий домов. Жалобы горожан на работу организаций находятся на особом контроле управления.