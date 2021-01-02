В России прививки от коронавируса сделали 800 тысяч человек

В России прививки от коронавируса сделали 800 тысяч человек. Об этом 2 января рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины.