В России прививки от коронавируса сделали 800 тысяч человек
В России прививки от коронавируса сделали 800 тысяч человек. Об этом 2 января рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины.
От COVID-19 вакцинировались уже 800 тысяч россиян. Об этом 2 января рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко,
По его словам, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины.
«Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно», — отметил Мурашко.
Он добавил, что активно прививают людей старше 60 лет.