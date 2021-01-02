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В России прививки от коронавируса сделали 800 тысяч человек
В России прививки от коронавируса сделали 800 тысяч человек. Об этом 2 января рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины.

От COVID-19 вакцинировались уже 800 тысяч россиян. Об этом 2 января рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».

По его словам, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины.

«Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно», — отметил Мурашко.

Он добавил, что активно прививают людей старше 60 лет.