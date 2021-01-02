\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
Вск, 03
-1°
Пнд, 04
-2°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
5 часов назад
1 061
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
7 165
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
8 661
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
9
9 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об активности интернет-мошенников в новогодние праздники
Рязанцев предупредили об активности интернет-мошенников в новогодние праздники. В полиции рассказали, как избежать обмана и не лишиться своих средств.

Полиция предупредила жителей Рязанской области о повышенной активности интернет-мошенников в период новогодних каникул. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В новогодние праздники темой мошенников становятся машины, квартиры, дорогостоящая бытовая техника, драгоценности, подарки для детей. Например, абоненту могут сообщить, что его номер стал победителем новогодней лотерии, а для получения приза нужно заплатить налог или оплатить доставку.

Также очень популярна схема звонка от якобы сотрудников безопасности банка. Так как в праздники многие организации не работают, проверить информацию лично нелегко. Следует хранить при себе номер телефона службы поддержки банка, выпустившего карту, чтобы звонить и уточнять информацию о счете.

Полиция настоятельно рекомендует рязанцам следовать простым правилам безопасности:

  • никогда и никому не сообщать данные владельца, срок действия и код карты, указанный на обратной стороне;

  • при размещении объявления о продаже или покупке товара не указывать в нем номер телефона, к которому привязана банковская карта;

  • при вводе пин-кода лучше прикрывать клавиатуру свободной рукой: миниатюрные видеокамеры могут быть установлены злоумышленниками в неприметном месте;

  • пользоваться услугами проверенных интернет-магазинов и всегда внимательно смотреть на название в адресной строке браузера. Малейшее изменение в названии магазина должно стать сигналом, что он фейковый;

  • обязательно устанавливать надежную лицензионную антивирусную программу на компьютер и смартфон, чтобы помешать вредоносным программам «захватить» пароли от приложений.