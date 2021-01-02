Рязанцев предупредили об активности интернет-мошенников в новогодние праздники

Рязанцев предупредили об активности интернет-мошенников в новогодние праздники. В полиции рассказали, как избежать обмана и не лишиться своих средств.

Полиция предупредила жителей Рязанской области о повышенной активности интернет-мошенников в период новогодних каникул. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В новогодние праздники темой мошенников становятся машины, квартиры, дорогостоящая бытовая техника, драгоценности, подарки для детей. Например, абоненту могут сообщить, что его номер стал победителем новогодней лотерии, а для получения приза нужно заплатить налог или оплатить доставку.

Также очень популярна схема звонка от якобы сотрудников безопасности банка. Так как в праздники многие организации не работают, проверить информацию лично нелегко. Следует хранить при себе номер телефона службы поддержки банка, выпустившего карту, чтобы звонить и уточнять информацию о счете.

Полиция настоятельно рекомендует рязанцам следовать простым правилам безопасности: