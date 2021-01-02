Рязанцев предупредили об активности интернет-мошенников в новогодние праздники

Полиция предупредила жителей Рязанской области о повышенной активности интернет-мошенников в период новогодних каникул. Об этом
В новогодние праздники темой мошенников становятся машины, квартиры, дорогостоящая бытовая техника, драгоценности, подарки для детей. Например, абоненту могут сообщить, что его номер стал победителем новогодней лотерии, а для получения приза нужно заплатить налог или оплатить доставку.
Также очень популярна схема звонка от якобы сотрудников безопасности банка. Так как в праздники многие организации не работают, проверить информацию лично нелегко. Следует хранить при себе номер телефона службы поддержки банка, выпустившего карту, чтобы звонить и уточнять информацию о счете.
Полиция настоятельно рекомендует рязанцам следовать простым правилам безопасности:
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никогда и никому не сообщать данные владельца, срок действия и код карты, указанный на обратной стороне;
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при размещении объявления о продаже или покупке товара не указывать в нем номер телефона, к которому привязана банковская карта;
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при вводе пин-кода лучше прикрывать клавиатуру свободной рукой: миниатюрные видеокамеры могут быть установлены злоумышленниками в неприметном месте;
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пользоваться услугами проверенных интернет-магазинов и всегда внимательно смотреть на название в адресной строке браузера. Малейшее изменение в названии магазина должно стать сигналом, что он фейковый;
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обязательно устанавливать надежную лицензионную антивирусную программу на компьютер и смартфон, чтобы помешать вредоносным программам «захватить» пароли от приложений.