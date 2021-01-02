Россиян решили уведомлять о размере будущей пенсии

Пенсионный фонд России с 2021 года начнет рассылать жителям старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии. Уведомления будут приходить автоматически с помощью портала «Госуслуг» раз в три года.

Пенсионный фонд России с 2021 года начнет рассылать жителям старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда «Российской газете».

Уведомления будут приходить автоматически с помощью портала «Госуслуг» раз в три года. В сообщении будет указан размер отчислений и примерный размер пенсии по старости, сроки и условия начала ее получения, параметры расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Таким образом, в личном кабинете отобразится информация о том, каковы пенсионные накопления россиянина и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов.

Как пояснил Минтруд, к 45 годам у большинства граждан есть определенный пенсионный капитал. Таким образом, зная размер пособия, люди этого возраста еще смогут предпринять меры для повышения своей пенсии.

Напомним, в России 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года.