\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
-1°
Вск, 03
-2°
Пнд, 04
-3°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
8 часов назад
1 524
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
7 456
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
8 945
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
12
10 124
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мальчик, потерявший ноги и руку в ДТП под Рязанью, пока находится в реанимации
Мальчик, потерявший ноги и руку в ДТП под Рязанью, все еще находится в реанимации. Об этом рассказала мама ребенка вечером 2 января. Под наркозом ему делают перевязки.

Владислав Синилкин, лишившийся конечностей в ДТП с автобусом в Скопинском районе, по-прежнему находится в реанимации. Об этом рассказала мама ребенка в своем Instagram вечером 2 января.

«Были у Владика, сегодня даже не удалось особо пообщаться, так как он после наркоза. Под наркозом ему делают перевязки. С врачом общалась, после вчерашнего никаких изменений. Из реанимации его переводить не собираются. Только он просил по головке сегодня его погладить…» — рассказала женщина.

Она поблагодарила всех сочувствующих ее горю за поддержку и теплые слова.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний Владислав Синилкин потерял обе ноги и руку.

Помочь ребенку можно по реквизитам, указанным здесь.