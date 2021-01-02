Мальчик, потерявший ноги и руку в ДТП под Рязанью, пока находится в реанимации

Мальчик, потерявший ноги и руку в ДТП под Рязанью, все еще находится в реанимации. Об этом рассказала мама ребенка вечером 2 января. Под наркозом ему делают перевязки.

Владислав Синилкин, лишившийся конечностей в ДТП с автобусом в Скопинском районе, по-прежнему находится в реанимации. Об этом рассказала мама ребенка в своем Instagram вечером 2 января.

«Были у Владика, сегодня даже не удалось особо пообщаться, так как он после наркоза. Под наркозом ему делают перевязки. С врачом общалась, после вчерашнего никаких изменений. Из реанимации его переводить не собираются. Только он просил по головке сегодня его погладить…» — рассказала женщина.

Она поблагодарила всех сочувствующих ее горю за поддержку и теплые слова.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний Владислав Синилкин потерял обе ноги и руку.

Помочь ребенку можно по реквизитам, указанным здесь.