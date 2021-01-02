Лишившийся ног и руки в ДТП под Рязанью мальчик приходит в себя после операции

Лишившийся ног и руки в ДТП под Рязанью мальчик приходит в себя после операции. По словам мамы, ребенок все помнит, но еще не осознал последствий аварии.