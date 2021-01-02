Лишившийся ног и руки в ДТП под Рязанью мальчик приходит в себя после операции

Ребенка прооперировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 30 декабря, сейчас он отходит после операции, сообщает портал
Мальчик из Волгограда перенес тяжелую многочасовую операцию в московской клинике. Родители рассказали, ребенок запомнил страшные моменты крушения автобуса на федеральной трассе.
По словам мамы, Влад пока еще очень слаб, поэтому в палату запускали по одному.
«Он в каком-то непонятном состоянии: глаза у него открыты. Он все помнит. Рассказывает, что перевернулся автобус и на него навалился металл», — рассказала мать Владислава Синилкина.
При этом ребенок до сих пор не осознал последствий аварии. Накануне он рассказал маме о переломе руки.
«Он пока не понимает, что у него нет ручки и ножек. Я предполагаю, что сегодня-завтра он всё осознает… Врачи не говорят нам ничего нового. Положительная динамика заключается в том, что он начинает приходить в ясное сознание и самостоятельно дышит. Операцию он перенес нормально, потерянную кровь ему перелили», — рассказала женщина.
Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.
Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут). Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.
После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.
Мальчику, лишившемуся ног и руки, собирают деньги.