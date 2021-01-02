\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
Вск, 03
-1°
Пнд, 04
-2°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
1 час назад
434
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
6 792
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
8 295
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
9
9 454
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Лишившийся ног и руки в ДТП под Рязанью мальчик приходит в себя после операции
Лишившийся ног и руки в ДТП под Рязанью мальчик приходит в себя после операции. По словам мамы, ребенок все помнит, но еще не осознал последствий аварии.

Ребенка прооперировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 30 декабря, сейчас он отходит после операции, сообщает портал V1.ru.

Мальчик из Волгограда перенес тяжелую многочасовую операцию в московской клинике. Родители рассказали, ребенок запомнил страшные моменты крушения автобуса на федеральной трассе.

По словам мамы, Влад пока еще очень слаб, поэтому в палату запускали по одному.

«Он в каком-то непонятном состоянии: глаза у него открыты. Он все помнит. Рассказывает, что перевернулся автобус и на него навалился металл», — рассказала мать Владислава Синилкина.

При этом ребенок до сих пор не осознал последствий аварии. Накануне он рассказал маме о переломе руки.

«Он пока не понимает, что у него нет ручки и ножек. Я предполагаю, что сегодня-завтра он всё осознает… Врачи не говорят нам ничего нового. Положительная динамика заключается в том, что он начинает приходить в ясное сознание и самостоятельно дышит. Операцию он перенес нормально, потерянную кровь ему перелили», — рассказала женщина.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут). Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Мальчику, лишившемуся ног и руки, собирают деньги.