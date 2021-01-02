Куда пойти в новогодние каникулы? Афиша РЗН. инфо на 3-4 января

Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. Сегодня мы расскажем о том, куда можно сходить в выходные 3-4 января.

Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. И хотя массовых мероприятий, в связи с пандемией коронавируса в нашем городе не проводится, все же театры и концертные залы по прежнему ждут своих зрителей.

Рязанская филармония приглашает зрителей на ставший уже традиционным концерт Рязанского Губернаторского Симфонического Оркестра «Новогодний коктейль». Художественный музей имени Пожалостина подготовил для своих гостей праздничную музейную программу «В гостях у Снегурочки». В кафе-клубе «Старый парк» 3 января с праздничной программой выступят артисты Рязанского музыкального театра Валерий Вахрамеев и Ирина Воликова. А 4 января на сцену «Старого парка» выйдет лидер группы «Станционный Смотритель» Сергей Снеговский, который отметит сольным концертом свой день рождения. А в клубе Fabrika 4 января состоится творческий вечер «Music of my soul» с певицей Ренатой Довгалис.

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