«Жду конца». Рязанка рассказала о выживании на пенсию в 12 тысяч

Пенсионерка живет одна, муж умер 8 лет назад, детей и других родственников нет. Интервью с 75-летней женщиной опубликовал портал «Правмир».

Рязанка Зинаида рассказала, как выживает на пенсию в 12 тысяч рублей. Интервью с 75-летней женщиной опубликовал портал « Правмир ».

Пенсионерка живет одна, муж умер 8 лет назад, детей и других родственников нет. В месяц тратит 3 тысячи на оплату коммунальных услуг, телефона и электричества, еще 3 тысячи на продукты, 6 тысяч на услуги соцработника.

Зинаида почти не встает — рядом с кроватью стоит ведро, по квартире передвигается на ходунках или со стулом. Соцработники, стирают, протирают окна, ходят в магазин и выносят мусор. Волонтеры иногда приносят гречку, растительное масло, тушенку, шпроты. Вечерами заходит соседка — выносит ведро, заправляет термос кипятком и готовит.

«У меня диабет, я полностью на таблетках. Держу диету, — рассказала рязанка. — Что ем? Покупаю овощную солянку в банках по 80 рублей. Там капуста, помидоры, морковь, у меня зубов-то нет, мне что помягче надо. Курицу целую покупаю, соседка ее разделает и по кусочку в суп кладет… Щи делаю из картошки и капусты, гороховый суп варю. Хотя что я говорю, не сама варю, соседку прошу, на три дня кастрюли хватает».

Волонтеры купили Зинаиде микроволновку, по утрам она разогревает овсяную кашу на воде, на молоке ей нельзя. Кастрюлю гречки хватает надолго, иногда женщина покупает творог и сметану.

«Вечером яблочко могу съесть, деревенские покупаю, они подешевле. Но я, можно сказать, голодная ложусь», — рассказала женщина.

У нее часто поднимается давление, приходится вызывать скорую. «Даю врачам 100 рублей на шоколадку», — призналась пенсионерка.

Рязанка добавила, что устала от такой жизни: «Это не жизнь, я уже устала, четыре года воздуха не вижу, только в окно смотрю. Щитовидка меня душит, утром вообще не могу разговаривать, хрипота. А операцию мне нельзя — сердце не выдержит. Утром и вечером читаю молитвы. Ко мне батюшка ходит, я причащаюсь, жду конца».