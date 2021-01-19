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Врач заявил, что вакцина от COVID-19 может вызвать паралич лицевого нерва
Ученые рассказали, что вакцина от коронавируса может вызвать временный паралич лицевого нерва. Минздрав Израиля сообщил, что из 2 миллионов препаратом компании Pfizer о побочных эффектах сообщили 1 127 человек.

Ученые рассказали, что вакцина от коронавируса может вызвать временный паралич лицевого нерва. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Пока мы не можем предсказать, у кого будет, у кого не будет. Но да, после вакцин небольшая вероятность этого есть», — рассказала ученый, во время разговора о возникновении паралича Белла у 13 израильтян после введения вакцины Pfizer.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что из 2 миллионов привитых вакциной компании Pfizer о побочных эффектах сообщили 1 127 человек.