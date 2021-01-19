Врач предупредил об опасности при похудении после COVID-19

Врач-диетолог Алексей Ковальков предупредил об опасности попыток похудеть после COVID-19. По его словам, следует осторожно подходить к снижению веса, потому что они могут быть связаны с изменениями во внутренних органах. Так, существует риск возникновения микротромбов в почках и в печени.

Врач-диетолог Алексей Ковальков предупредил об опасности попыток похудеть после COVID-19. По его словам, следует осторожно подходить к снижению веса, потому что это может отразиться на внутренних органах. Так, существует риск возникновения микротромбов в почках и печени, передает РИА Новости.

Ковальков отметил, что основная нагрузка приходится именно на эти органы. Он не рекомендовал прибегать к диетам.

«Простые диеты им не подходят, а модные — типа интервального голодания и кето-диеты — совершенно не подходят, так как могут быть очень страшные осложнения», — считает врач.