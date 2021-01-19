Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19

В России прививку вакциной «Спутник V» сделали уже более 1,5 миллиона человек. По словам врача, это пока очень мало. Специалист считает, что сначала прививку должны сделать людям из группы риска.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19. По его словам, этот процесс может занять несколько месяцев.

Инфекционист пояснил, что при естественном течении ряд антител исчезает через два месяца.

«Как это будет происходить после вакцинации, можно будет судить по соответствующим исследованиям. Несколько месяцев точно понадобится для достижения иммунной прослойки, насколько она будет устойчива, покажет время», — отметил Викулов.

Он напомнил, что ученые изучают COVID-19 всего один год, поэтому делать окончательные выводы пока рано.

В России прививку вакциной «Спутник V» сделали уже более 1,5 миллиона человек. По словам Викулова, это пока очень мало. Врач считает, что сначала прививку должны сделать людям из группы риска.

Исследователи полагают, что для формирования коллективного иммунитета до 70% населения должны стать невосприимчивыми к COVID-19.