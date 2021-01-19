Видео: покупатели в столичном «Дикси» вытирают ноги о портрет Есенина

Магазин располагается в доме №12 на улице Маршала Бирюзова. На входе кто-то постелил ковер с изображением поэта.

Покупатели в столичном «Дикси» вытирают ноги о ковер с портретом Сергея Есенина. Ролик во вторник, 19 января, опубликовал «Mash».

Магазин располагается в доме №12 на улице Маршала Бирюзова. На входе кто-то постелил ковер с изображением поэта.

«Прости нас, Сережа», — говорится автор ролика, показывая, как портрет по фоне берез топчут ногами.