В среду в Рязанской области потеплеет до -12 градусов
По данным синоптиков, будет облачно, с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 20 января, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно, с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер ночью переменный, 2-7 метров в секунду, днем западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -24, -19 градусов; днем -17, -12 градусов.