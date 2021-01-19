В Шиловский суд передали уголовное дело двух браконьеров

В Шиловский районный суд передали уголовное дело в отношении двух жителей Владимирской области, которые незаконно рыбачили на Оке. Об этом сообщила транспортная прокуратура.

В Шиловский районный суд передали уголовное дело в отношении двух жителей Владимирской области, которые незаконно рыбачили на Оке. Об этом сообщила транспортная прокуратура.

Известно, что 30 сентября браконьеры вышли на реку на моторной лодке и с помощью остроги добыли рыбу на сумму более 4 тысяч рублей. Рыбаков задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК.