В Рязанском районе «Мазда» улетела в кювет

ДТП произошло в понедельник, 18 января, примерно в 00:15 на 57 километре дороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 31-летний житель Тульской области не справился с управлением, его машина съехала в кювет и перевернулась.