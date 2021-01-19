В Рязани ограничили движение из-за ремонта трубы, затопившей улицу кипятком

Движение до 17:00 ограничили на пересечении улицы Крупской и Народного бульвара по направлению к улице Мервинской.

В Рязани ограничили движение из-за ремонта трубы, затопившей улицу кипятком. Об этом во вторник, 19 января, сообщил сайт мэрии.

Движение до 17:00 ограничили на пересечении улицы Крупской и Народного бульвара по направлению к улице Мервинской.

«Изменения в схему движения общественного транспорта вноситься не будут», — отметили в мэрии.

Ремонтом занимается бригада МП «Водоканал». Воду в жилых домах отключать не планируют.