В Рязани ограничили движение из-за ремонта трубы, затопившей улицу кипятком
Движение до 17:00 ограничили на пересечении улицы Крупской и Народного бульвара по направлению к улице Мервинской.
В Рязани ограничили движение из-за ремонта трубы, затопившей улицу кипятком. Об этом во вторник, 19 января, сообщил сайт мэрии.
Движение до 17:00 ограничили на пересечении улицы Крупской и Народного бульвара по направлению к улице Мервинской.
«Изменения в схему движения общественного транспорта вноситься не будут», — отметили в мэрии.
Ремонтом занимается бригада МП «Водоканал». Воду в жилых домах отключать не планируют.