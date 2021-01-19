В Ростовской области женщина утопила в ведре новорожденного внука

В селе Сандата Сальского района 47-летняя женщина утопила в ведре с водой своего новорожденного внука. Свою вину она признала.

В селе Сандата Сальского района 47-летняя женщина утопила в ведре с водой своего новорожденного внука. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказали в региональном следственном комитете.

По информации следствия, женщина сама приняла роды у своей 23-летней дочери. После этого она утопила младенца в ведре с водой, замотала в его в пакеты и закопала на заднем дворе дома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Свою вину она признала.