В России предложили штрафовать людей за выброшенных собак и кошек

В «Единой России» предложили штрафовать хозяев, которые выбрасывают своих питомцев. Документ в ближайшее время будет рассмотрен на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

В «Единой России» предложили штрафовать хозяев, которые выбрасывают своих питомцев. Об этом во вторник, 19 января, сообщил ТАСС .

Соответствующий законопроект, предусмотрит штрафы для владельцев животных, которые выбросили их на улицу. Документ в ближайшее время будет рассмотрен на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

По мнению авторов законопроекта, урегулировать численность безнадзорных животных поможет обязательная регистрация как домашних кошек и собак, так и животных из приюта.