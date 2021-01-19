В России мошенники стали похищать пенсии при помощи СНИЛС

Мошенники стали похищать пенсии россиян при помощи данных СНИЛС. Преступники прибегают к психологическому давлению.

Мошенники стали похищать пенсии россиян при помощи данных СНИЛС. Об этом во вторник, 19 января, рассказало агентство экономической информации « Прайм ».

«СНИЛС — главный документ для мошенников, которые пытаются оперировать пенсией граждан. Зная номер СНИЛС, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств гражданина в какой-нибудь негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение», — рассказал агентству первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, мошенники прибегают к психологическому давлению. Они рассказывают, что потеряет человек, если не укажет СНИЛС.