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В Песочне при столкновении двух легковушек пострадали трое
ДТП произошло примерно в 15:10 у дома №106 на улице Большой. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Lanos. За рулем первой машины был водитель 1975 года рождения, второй — мужчина 1947 года рождения.

Во вторник, 19 января, в Песочне при столкновении двух легковушек пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло примерно в 15:10 у дома №106 на улице Большой. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Lanos. За рулем первой машины был водитель 1975 года рождения, второй — мужчина 1947 года рождения.

Травмы получили водитель Chevrolet и его пассажиры 1997 и 2003 года рождения. Им оказали медпомощь.