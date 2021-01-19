В «красной» зоне ОКБ пациенту впервые пересадили кожу

Мужчина получил глубокие ожоги в декабре. Ситуация осложнилась тем, что у него диагностировали коронавирус и двустороннюю вирусную пневмонию.

В «красной» зоне ОКБ пациенту впервые пересадили кожу. Об этом сообщили в региональном минздраве .

Мужчина получил глубокие ожоги в декабре. Ситуация осложнилась тем, что у него диагностировали коронавирус и двустороннюю вирусную пневмонию.

«Такие длительно существующие раны кожи могут привести к нагноению и, как следствие, утяжелению состояния пациента. Пересадка кожи — самый эффективный метод лечения открытых ран», — рассказал заведующий ожоговым отделением Артем Введенский.

Операцию по пересадке кожи провели в соответствии с техникой безопасности. Пациенту предстоит долгое восстановление, для него составят индивидуальный план лечения.