Утро вторника в Рязани началось с десятибалльных пробок

Сервис «Яндекс. Карты», оценил заторы в десять баллов. Движение осложнено на основных городских дорогах.

Утро вторника, 19 января, в Рязани началось с больших пробок. Сервис «Яндекс. Карты», оценил заторы к 8:15 в десять баллов.

Движение осложнено на основных городских дорогах.

По данным «Яндекс. Карт», произошло два ДТП: первое на перекрестке Первомайского шоссе и улицы Дзержинского, второе — на площади Свободы.

Кроме того, очевидцы сообщают, что на проезде Яблочкова в сторону центра около «Апельсина» перекрыли правую полосу из-за прорыва.