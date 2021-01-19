Умер ветеран перерабатывающей промышленности Рязанской области Смалев
Сергей Смалев проработал в системе агропромышленного комплекса 42 года, из них почти 30 лет руководил Сотницинским сахарным заводом.
Умер ветеран перерабатывающей промышленности Рязанской области Сергей Смалев. Об этом
Смалеву было 65 лет. Он проработал в системе агропромышленного комплекса 42 года, из них почти 30 лет руководил Сотницинским сахарным заводом.
«Своей профессиональной грамотностью, стремлением к новому, уважительным отношением к людям, порядочностью он приобрел авторитет в Сасовском районе и далеко за его пределами», — отметили в минсельхозе.