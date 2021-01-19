Умер ветеран перерабатывающей промышленности Рязанской области Смалев

Сергей Смалев проработал в системе агропромышленного комплекса 42 года, из них почти 30 лет руководил Сотницинским сахарным заводом.

Умер ветеран перерабатывающей промышленности Рязанской области Сергей Смалев. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза во вторник, 19 января.

Смалеву было 65 лет. Он проработал в системе агропромышленного комплекса 42 года, из них почти 30 лет руководил Сотницинским сахарным заводом.

«Своей профессиональной грамотностью, стремлением к новому, уважительным отношением к людям, порядочностью он приобрел авторитет в Сасовском районе и далеко за его пределами», — отметили в минсельхозе.