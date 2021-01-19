Умер бывший ведущий программы «Время»

Скончался журналист и телеведущий Игорь Выхухолев. В 1992—1996 годах он был постоянным ведущим программы «Время» на канале ОРТ.

Скончался журналист и телеведущий Игорь Выхухолев. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария.

«Папа умер вечером 18 января», — рассказала она. Журналист скончался на 67 году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Напомним, что в 1992—1996 годах Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на канале ОРТ, который позднее стал Первым каналом.