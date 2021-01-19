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Ученые определили степень заразности штамма COVID-19 из ЮАР
Новый вариант коронавируса назвали 501. V2. Исследования показали, что он легче проникает в клетки человека и прочнее закрепляется в них.

Главный эпидемиолог ЮАР Салим Абдула Карим сообщил Reuters, что появившийся в стране штамм COVID-19 оказался более заразным, передает РИА Новости.

Новый вариант коронавируса назвали 501. V2. Исследования показали, что он легче проникает в клетки человека и прочнее закрепляется в них. Карим отметил, что в результате заразность штамма повышается примерно на 50% по сравнению с предыдущими мутациями.

По его словам, пока нет доказательств более серьезной патогенности нового штамма. При этом, исследования показали, что антитела к предыдущим версиям коронавируса менее эффективны в отношении 501. V2.

Штамм 501. V2 выявили в конце 2020 года. Его считают основной причиной возникновения в стране второй волны эпидемии коронавируса.