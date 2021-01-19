Тумчанин чуть не убил жену за телефонный разговор

Инцидент произошел в Туме, когда 36-летний и 40-летняя супруги пришли в гости к друзьям. Во время застолья у женщины зазвонит телефон, она вышла поговорить в коридор.

Житель Клепиковского района чуть не убил жену за телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Туме, когда 36-летний и 40-летняя супруги пришли в гости к друзьям. Во время застолья у женщины зазвонит телефон, она вышла поговорить в коридор. Мужчина заподозрил, что звонить может бывший сожитель его жены, к которому он ее ревновал.

Тумчанин тоже вышел в коридор и стал обвинять супругу в неверности, хоть она и отрицала связь с бывшим сожителем. В приступе ревности мужчина схватил жену за шею и пригрозил задушить ее. В конфликт вмешались друзья пары, они вызвали полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.