Скончался профессор РГАТУ Николай Кузьмин

За время научно-педагогической деятельности Кузьмин опубликовал около 200 научных работ, в числе которых 20 патентов и авторских свидетельств на сорта яровой пшеницы, способы селекции и средства механизации селекционного процесса, 5 учебников и учебных пособий.

Скончался профессор РГАТУ, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России Николай Кузьмин. Ему был 81 год, сообщил сайт вуза.

Родился Кузьмин в селе Малинки Михайловского района в 1939 году. В 1961 с отличием окончил агрономический факультет Рязанского сельскохозяйственного института имени Костычева, в 1963 поступил в аспирантуру. С 1972 года приступил к селекции яровой пшеницы и отдал этому исследованию почти 20 лет трудовой деятельности.

Активно занимался научными исследованиями в области семеноводства, сортовой агротехники, механизации селекционно-семеноводческой деятельности. В 1989 году защитил докторскую диссертацию, в 1990 году стал завкафедрой кормопроизводства и селекции, затем профессором кафедры лесоводства и селекции растений РГАТУ.

За время научно-педагогической деятельности Кузьмин опубликовал около 200 научных работ, в числе которых 20 патентов и авторских свидетельств на сорта яровой пшеницы, способы селекции и средства механизации селекционного процесса, 5 учебников и учебных пособий.

За успехи в создании новых сортов яровой пшеницы награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Созданные при его участии сорта удостоены золотой, 3-х серебряных, бронзовой медалей и диплома 2-ой степени ВДНХ СССР. За многолетний и плодотворный труд Кузьмину присвоено звание «Заслуженный агроном России».