\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
-16°
Срд, 20
-13°
Чтв, 21
-13°
ЦБ USD 73.72 -0.25 20/01
ЦБ EUR 89.21 -0.12 20/01
Нал. USD 73.57 / 74.54 17:25
Нал. EUR 89.17 / 90 16:53
Новости
Коронавирус
Публикации
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
2 часа назад
860
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
Вчера 15:00
9 633
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
10 439
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
18 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Скончался профессор РГАТУ Николай Кузьмин
За время научно-педагогической деятельности Кузьмин опубликовал около 200 научных работ, в числе которых 20 патентов и авторских свидетельств на сорта яровой пшеницы, способы селекции и средства механизации селекционного процесса, 5 учебников и учебных пособий.

Скончался профессор РГАТУ, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России Николай Кузьмин. Ему был 81 год, сообщил сайт вуза.

Родился Кузьмин в селе Малинки Михайловского района в 1939 году. В 1961 с отличием окончил агрономический факультет Рязанского сельскохозяйственного института имени Костычева, в 1963 поступил в аспирантуру. С 1972 года приступил к селекции яровой пшеницы и отдал этому исследованию почти 20 лет трудовой деятельности.

Активно занимался научными исследованиями в области семеноводства, сортовой агротехники, механизации селекционно-семеноводческой деятельности. В 1989 году защитил докторскую диссертацию, в 1990 году стал завкафедрой кормопроизводства и селекции, затем профессором кафедры лесоводства и селекции растений РГАТУ.

За время научно-педагогической деятельности Кузьмин опубликовал около 200 научных работ, в числе которых 20 патентов и авторских свидетельств на сорта яровой пшеницы, способы селекции и средства механизации селекционного процесса, 5 учебников и учебных пособий.

За успехи в создании новых сортов яровой пшеницы награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Созданные при его участии сорта удостоены золотой, 3-х серебряных, бронзовой медалей и диплома 2-ой степени ВДНХ СССР. За многолетний и плодотворный труд Кузьмину присвоено звание «Заслуженный агроном России».