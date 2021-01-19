Скончались еще пятеро рязанцев с коронавирусом

В Рязанской области зафиксировали 121 новый случай коронавируса. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 121 новый случай коронавируса. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заражений с начала пандемии в регионе достигло 20 580. Выздоровели 104 человека (всего 18 734). Умерли 5 (всего 214).

За сутки в России зарегистрировали 21 734 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число достигло 3 612 800.

За сутки выписали 23 262 человека, за весь период — 3 002 026. За сутки умерли 586 человек, за весь период — 66 623.