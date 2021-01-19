Сасовец получал зарплату за выходные и праздники, в которые отдыхал

В отношении мошенника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК, материалы передали в суд. Об этом сообщила транспортная прокуратура.

Житель Сасовского района получал зарплату за выходные и праздники, в которые он отдыхал. Об этом сообщила транспортная прокуратура.

Известно, что 41-летний сотрудник АО «Вагонная ремонтная компания — 3» был должностным лицом и подготавливал служебные документы для составления табеля учета рабочего времени. Так, ему начислили и выплатили 21 тысячу рублей за дни, в которые он на самом деле не работал.

В отношении мошенника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК, материалы передали в суд.