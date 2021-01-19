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Рязанские ученые разработали технологию ускорения производства кремния для солнечных батарей
Ученые Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) разработали технологию ускорения производства мультикристаллического кремния, который используют для создания солнечных батарей. На исследование направили около сотни миллионов рублей.

Ученые Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) разработали технологию ускорения производства мультикристаллического кремния, который используют для создания солнечных батарей. На исследование направили около сотни миллионов рублей, передает ТАСС во вторник, 19 января.

Доцент кафедры промышленной электроники вуза, кандидат технических наук Евгений Сливкин пояснил, что сейчас на основе мультикристаллического кремния, который выращивают в специальных установках, производят около половины фотоэлектрических модулей для солнечных батарей.

«Направленная кристаллизация — это сложный процесс, который занимает около 72 часов и происходит в вакууме, — пояснил Сливкин. — Созданная нами технология позволяет сократить время протекания процессов на 10%, при этом в целом повысить годность получаемого материала на 3-4%".

Мультикристаллический кремний производят в вакуумных камерах: там расплавляют содержащую кремний породу, добавляют в нее примеси и остужают.

Рязанские ученые предложили использовать магнитное поле, создаваемое вокруг печи, в которой плавится кремний — в жидком состоянии он обладает хорошей проводимостью. Поле возникает благодаря сложной системе медных индукторов — они прикрепляются к камере, в которой происходит выращивание кристаллов.

Магнитное поле заставляет перемешиваться расплавленное вещество, что позволяет примесям распределяться равномернее, и кремний получается более однородный по составу.

Евгений Сливкин уточнил, что разработку можно использовать на самых распространенных установках. Испытания проходили в единственной в России компании-производителе мультикристаллических пластин из кремния, которая является резидентом технопарка «Мордовия» в Саранске. Она же выступила партнером проекта.