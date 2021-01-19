Рязанский минобр сообщил об отмене занятий в школах из-за морозов

В ведомстве отметили, что решение об отмене занятий принимает администрация муниципальных образований. «Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями», — добавили в минобре.

Во вторник, 19 января, рязанский минобр сообщил об отмене занятий в школах из-за морозов. На уроки не пошли ученики начальных классов во всех или отдельных школах Скопина, Сасова, Касимова, а также Ермишинского, Касимовского, Сасовского и Путятинского районов.

В отдельных классах Путятинского и Сасовского районов в отдельных школах отметили занятия для учеников 5-9 классов.

В ведомстве отметили, что решение об отмене занятий принимает администрация муниципальных образований.

«Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями», — добавили в минобре.