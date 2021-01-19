Рязанец устроил разбойное нападение на магазин

Мужчина собрал пакет с продуктами и, угрожая продавцу ножом, забрал кассовый ящик с выручкой. Там было более 20 тысяч рублей.

Рязанец устроил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Этот случай произошел в ноябре 2020 года на улице Халтурина. Мужчина собрал пакет с продуктами и, угрожая продавцу ножом, забрал кассовый ящик с выручкой. Там было более 20 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли. Им оказался 36-летний житель Рыбновского района.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 162 УК. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Подозреваемого арестовали.