Рязанец отсудил более 300 тысяч за упавший на машину лед
В марте 2019 году лед упал на машину около дома на улице Грачи Рязанского района. Судебная экспертиза установила, что стоимость ремонта составляет более 150 тысяч рублей.
Рязанец отсудил у ТСЖ более 300 тысяч за упавший на машину лед. Об этом
В марте 2019 году лед упал на машину около дома на улице Грачи Рязанского района. Судебная экспертиза установила, что стоимость ремонта составляет более 150 тысяч рублей.
Рязанский районный суд пришел к выводу, что ТСЖ «Вива» ненадлежащим образом исполняло свои обязательств по очистке кровли дома от снега и льда. Суд постановил взыскать с ТСЖ имущественный вред, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также судебные расходы на общую сумму более 300 тысяч рублей.
Областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.