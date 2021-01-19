\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
-16°
Срд, 20
-14°
Чтв, 21
-14°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.43 / 75.5 10:39
Нал. EUR 89.01 / 89.55 10:33
Новости
Коронавирус
Публикации
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
Вчера 15:00
7 453
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
9 543
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
17 749
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
31 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец отсудил более 300 тысяч за упавший на машину лед
В марте 2019 году лед упал на машину около дома на улице Грачи Рязанского района. Судебная экспертиза установила, что стоимость ремонта составляет более 150 тысяч рублей.

Рязанец отсудил у ТСЖ более 300 тысяч за упавший на машину лед. Об этом сообщил сайт облсуда.

В марте 2019 году лед упал на машину около дома на улице Грачи Рязанского района. Судебная экспертиза установила, что стоимость ремонта составляет более 150 тысяч рублей.

Рязанский районный суд пришел к выводу, что ТСЖ «Вива» ненадлежащим образом исполняло свои обязательств по очистке кровли дома от снега и льда. Суд постановил взыскать с ТСЖ имущественный вред, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также судебные расходы на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.