Рязанец отсудил более 300 тысяч за упавший на машину лед

В марте 2019 году лед упал на машину около дома на улице Грачи Рязанского района. Судебная экспертиза установила, что стоимость ремонта составляет более 150 тысяч рублей.

Рязанец отсудил у ТСЖ более 300 тысяч за упавший на машину лед. Об этом сообщил сайт облсуда.

В марте 2019 году лед упал на машину около дома на улице Грачи Рязанского района. Судебная экспертиза установила, что стоимость ремонта составляет более 150 тысяч рублей.

Рязанский районный суд пришел к выводу, что ТСЖ «Вива» ненадлежащим образом исполняло свои обязательств по очистке кровли дома от снега и льда. Суд постановил взыскать с ТСЖ имущественный вред, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также судебные расходы на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.