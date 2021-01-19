​Рязанец организовал наркопритон в Горроще

В Рязани задержали 33-летнего мужчину по подозрению в организации наркопритона в своей квартире на улице Стройкова. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

В Рязани задержали 33-летнего мужчину по подозрению в организации наркопритона в своей квартире на улице Стройкова. Об этом во вторник, 19 января, сообщили на сайте регионального МВД.

В полицию поступила информация, что в квартире, где проживает мужчина, употребляют наркотики. Оперативники проверили помещение и изъяли приспособления для употребления наркотических средств. В них были обнаружены остатки запрещенных веществ.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ему грозит до 4 лет тюрьмы.