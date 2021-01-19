Рязанец из-за ревности «слил» в сеть порно с бывшей любовницей

Следователи выяснили, что 42-летний мужчина смонтировал интимное видео с участием своей знакомой, с которой «ранее поддерживал близкие отношения».

Рязанец из-за ревности «слил» в сеть порно с бывшей любовницей. Об этом во вторник, 19 января, сообщил региональный следком.

Следователи выяснили, что 42-летний мужчина смонтировал интимное видео с участием своей знакомой, с которой «ранее поддерживал близкие отношения». В октябре 2019 года рязанец опубликовал ролик.

Полицейские нашли злоумышленника.

«Видеоматериалы, по заключению экспертов признанные порнографическими, изъяты из свободного доступа», — добавили в следоме.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет»), его направили в суд. Рязанцу грозит до восьми лет тюрьмы.