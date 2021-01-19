\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
-13°
Чтв, 21
-13°
Птн, 22
ЦБ USD 73.72 -0.25 20/01
ЦБ EUR 89.21 -0.12 20/01
Нал. USD 73.57 / 74.54 17:25
Нал. EUR 89.17 / 90 16:53
Новости
Коронавирус
Публикации
«Почему страдают такие ангелочки?» Коллеги и друзья убитой журналистки...
Прощание с Жанной Шепляковой прошло в Петропавловской ц...
Вчера 18:31
2 006
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
18 января 2021 15:00
10 322
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
10 779
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
18 961
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец из-за ревности «слил» в сеть порно с бывшей любовницей
Следователи выяснили, что 42-летний мужчина смонтировал интимное видео с участием своей знакомой, с которой «ранее поддерживал близкие отношения».

Рязанец из-за ревности «слил» в сеть порно с бывшей любовницей. Об этом во вторник, 19 января, сообщил региональный следком.

Следователи выяснили, что 42-летний мужчина смонтировал интимное видео с участием своей знакомой, с которой «ранее поддерживал близкие отношения». В октябре 2019 года рязанец опубликовал ролик.

Полицейские нашли злоумышленника.

«Видеоматериалы, по заключению экспертов признанные порнографическими, изъяты из свободного доступа», — добавили в следоме.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет»), его направили в суд. Рязанцу грозит до восьми лет тюрьмы.