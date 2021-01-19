Рязанцев предупредили о перерывах в вещании ТВ и радио

С 18 по 24 января филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» проводит профилактические работы на телевизионных ретрансляторах. График перерывов можно посмотреть здесь.

Жителей Рязанской области предупредили о перерывах в вещании ТВ и радио. С 18 по 24 января филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» проводит профилактические работы на телевизионных ретрансляторах.