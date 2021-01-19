Рязанцев предупредили о перерывах в вещании ТВ и радио
С 18 по 24 января филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» проводит профилактические работы на телевизионных ретрансляторах. График перерывов можно посмотреть здесь.
Жителей Рязанской области предупредили о перерывах в вещании ТВ и радио. С 18 по 24 января филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» проводит профилактические работы на телевизионных ретрансляторах.
Так, запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. График перерывов можно посмотреть