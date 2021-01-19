Роскачество нашло нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Эксперты проверили воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую — всего 206 торговых марок девяти стран производства.

Роскачество провело исследование рынка упакованной питьевой воды. Эксперты проверили воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую — всего 206 торговых марок девяти стран производства. Товары закупили в семи федеральных округах страны и исследовали по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.

В 65 из 206 марок обнаружили нарушения:

у 5 — несоответствия действующему ТР ЕАЭС 044/2017;

у 59 — признаки фальсифицированной продукции;

у 1 — несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации.

У половины исследованных товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение: указание на натуральность, эко-характеристики, визуализация образов (горы, леса, родники) или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке).

«Обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки», — отметили в Роскачестве.

По результатам исследования рейтинг обнулили у 6 торговых марок:

в питьевой воде «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая», выявили несоответствия техническому регламенту по сумме нитратов и нитритов, у Aquanika («Aqanika kids») — по нитратам;

в питьевой воде «Ахун» обнаружили остаточный хлор (но на этикетке указана надпись, которая может свидетельствовать о природном происхождении воды);

в минеральной воде «Обуховская-13» выявили повышенное содержание марганца.