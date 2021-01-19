После схода лавины на Домбае возбудили уголовное дело

В Карачаево-Черкессии уголовное дело возбудили после схода лавины в поселке Домбай. Виновные в происшествии могут получить до пяти лет тюрьмы.

В Карачаево-Черкессии уголовное дело возбудили после схода лавины в поселке Домбай. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в региональном следственном комитете.

Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Виновные в происшествии могут получить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что лавина на территории горнолыжного курорта в поселке Домбай сошла на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. На место инцидента была направлена следственно-оперативная группа.

В результате происшествия погиб мастер спорта СССР Хаджи-Мурат Маршанкулов. Спасатели продолжают работу.