«Под мостом у «М5 Молла» снова произошло ДТП

По словам рязанцев, аварии в этом месте происходят постоянно из-за того, что с дороги нормально не убирают снег.

Вечером во вторник, 19 января, под мостом у «М5 Молла» снова произошло ДТП. Фото опубликовали в соцсетях.

По словам рязанцев, аварии в этом месте происходят постоянно из-за того, что с дороги нормально не убирают снег.

Ранее губернатор отчитал мэрию на плохую уборку снега в городе. Замглавы администрации предложил лишить премии тех, кто в этом виноват.