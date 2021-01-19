Песков назвал ерундой предположение о страхе Путина перед Навальным

Дмитрий Песков опроверг предположение, что Владимир Путин боится Алексея Навального. Именно поэтому оппозиционер был так быстро арестован.

Дмитрий Песков опроверг предположение, что Владимир Путин боится Алексея Навального. Об этом во вторник, 19 января, сообщило INTERFAX.RU .

В ходе пресс-конференции с Дмитрием Песковым, журналисты высказали мнение о том, что президент боится Навального. Именно поэтому оппозиционер был так быстро арестован.

«Поскольку речь идет о гражданине России — в данном случае наличие претензий к нему, невыполнение законных правил — это не имеет никакого отношения к президенту и это никак нельзя ассоциировать с президентом», — заявил Песков.